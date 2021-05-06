السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الفرنسية: شخصيات لبنانية ممنوعة من دخول أراضينا

6 - مايو - 2021
فرنسا- لبنان

فرنسا- لبنان

A A A
طباعة المقال

أكدت الخارجية الفرنسية فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، عن أنه “كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد.

وقالت: “نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حالياً في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار العالم

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
تصريح لافت لوزير الاقتصاد الفرنسي.. بناء خط غاز مع إسبانيا "ليس أولوية"!
مقر الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تتبنى "قراراً تاريخياً" لصالح ضحايا الاغتصاب
علم إيطاليا
100 مليار يورو.. إيطاليا ستنفق ميزانية هائلة هذا العام لاستيراد الطاقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!