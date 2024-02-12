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الخارجية الفرنسية: على أوروبا الاستعداد بشكل عاجل للسيناريو الذي طرحه ترامب

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

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أفاد الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورن، اليوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن على أوروبا الاستعداد بشكل عاجل لاحتمال ألا تحمي الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه البولندي والألماني “الكل سمعوا تعليقات المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية. لن أتوقف عن إقناع جميع الزعماء بأهمية تحالفنا الذي يعمل لصالح الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأردف سيجورن قائلا “كل دقيقة مهمة لإعداد الأوروبيين لاستيعاب صدمة السيناريو الذي وضعه دونالد ترامب، وسنعمل معا لتحليل السياق، لا سيما الانتخابات الأمريكية”.

    المصدر :
  • رويترز

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