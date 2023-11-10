الخارجية الفرنسية: مرّرنا رسائل لإيران وللبنان حتى لا ينزلق لبنان نحو الصراع

أعلنت الخارجية الفرنسية أنها مررت رسائل لإيران وللبنان حتى لا ينزلق لبنان نحو الصراع.

وقالت عبر “العربية”: “إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب اتباع القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت: “عدد كبير من المدنيين استشهدوا في غزة وتم استهداف منشآت صحية”.

وأوضحت أننا قدمنا طلباً لاستيضاح الانتهاكات بقصف مبنى وكالة الصحافة الفرنسية، وعلى إسرائيل وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبعدما حاصرت دباباتها مربع المستشفيات وسط مدينة غزة، والذي يضم “مستشفى الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضاً”، إثر توغلها من الشمال الغربي للقطاع، هددت إسرائيل مجمع النصر بالقصف.

كما أطلق قناصة إسرائيليون النار على مستشفى القدس، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

فيما أكد بكر قاعود، مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أنه تم إخلاء مجمع النصر الطبي الذي يضم 4 مستشفيات، من المرضى والطواقم الطبية بعد تهديد إسرائيلي بالقصف.