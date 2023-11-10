الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الفرنسية: مرّرنا رسائل لإيران وللبنان حتى لا ينزلق لبنان نحو الصراع

منذ 16 ثانية
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الخارجية الفرنسية أنها مررت رسائل لإيران وللبنان حتى لا ينزلق لبنان نحو الصراع.

وقالت عبر “العربية”: “إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب اتباع القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت: “عدد كبير من المدنيين استشهدوا في غزة وتم استهداف منشآت صحية”.

وأوضحت أننا قدمنا طلباً لاستيضاح الانتهاكات بقصف مبنى وكالة الصحافة الفرنسية، وعلى إسرائيل وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبعدما حاصرت دباباتها مربع المستشفيات وسط مدينة غزة، والذي يضم “مستشفى الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضاً”، إثر توغلها من الشمال الغربي للقطاع، هددت إسرائيل مجمع النصر بالقصف.

كما أطلق قناصة إسرائيليون النار على مستشفى القدس، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

فيما أكد بكر قاعود، مدير مستشفى الرنتيسي في غزة، أنه تم إخلاء مجمع النصر الطبي الذي يضم 4 مستشفيات، من المرضى والطواقم الطبية بعد تهديد إسرائيلي بالقصف.

    المزيد من أخبار العالم

    وول ستريت
    بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    حماس: استشهاد 3 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية على طريق يسلكه النازحون
    أسامة حمدان
    طوفان الأقصى
    أسامة حمدان: أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يُعلن عنه

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    دبابات إسرائيلية
    طوفان الأقصى
    حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى