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الخارجية الفرنسية: ننتظر طلبا رسمياً من المغرب للمساعدة بعد الزلزال

منذ 44 دقيقة
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر الأحد إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي وقع به في وقت متأخر يوم الجمعة 8\9\2023 بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.

وأضافت لوجندر لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية “سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى… الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم… ويجري تقييم (للوضع)… في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت 9\9\2023 أن مواطنا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال.

وقالت لوجندر الأحد إن عدد الضحايا لم يطرأ عليه تغيير حتى هذه اللحظة.

    المصدر :
  • رويترز

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