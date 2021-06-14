الخارجية الفلسطينية تحذر من تبعات "مسيرة الأعلام" في القدس

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تنظيم مسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنيين تنظيمها في القدس المحتلة وتأثيرها على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان.

ووصفت وزارة الخارجية في بيان المسيرة بالاستفزازية، وقالت إنها تشكل امتدادا لعدوان الاحتلال المتواصل ضد القدس وسكانها.

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اختبار حقيقي أمام العالم فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وستواجه حكومة نفتالي بينيت فور توليها السلطة تحديات عدة، أبرزها “مسيرة الأعلام” لليمين المتطرف غدا الثلاثاء، والتي قد تتوجه نحو الأحياء العربية في القدس المحتلة.

وبعد إلغاء المسيرة أول مرة في العاشر من مايو/أيار الماضي، ومجددا الخميس الماضي، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف بنيامين نتنياهو إلى السماح بتنظيمها قبل تصويت أمس، وفق اتفاق محدد بين الشرطة والمنظمين، وتسبّب إصرار نتنياهو على تنظيم المسيرة في اتهامه من قبل خصومه بتأجيج الوضع واتباع سياسة “الأرض المحروقة”.

ومن المقرر أن تتضمن المسيرة رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة.