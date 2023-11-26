الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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الخارجية الفلسطينية تندد بحادث إطلاق نار بأمريكا تقول إنه أدى لإصابة 3 فلسطينيين

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية الفلسطينية

وزارة الخارجية الفلسطينية

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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانا اليوم الأحد نددت فيه بحادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية قالت إنه أدى إلى إصابة ثلاثة من الطلبة الفلسطينيين.

وجاء في البيان أن الوزارة تستنكر “بأشد العبارات جريمة إطلاق النار البشعة التي تعرض لها… هشام عورتاني وتحسين أحمد وكنان عبد الحميد أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، مما أدى إلى إصابتهم بجروح بين البليغة والمتوسطة”.

وأضاف “تطالب الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم واعتقاله والتحقيق معه ومحاسبته”.

    المصدر :
  • رويترز

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