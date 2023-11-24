السبت 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية القطرية: الدفعة الأولى من أسرى الجانبين التأم شملهم مع عائلاتهم

منذ 52 دقيقة
علم قطر

علم قطر

A A A
طباعة المقال

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إلى أن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم التأم شملهم مع عائلاتهم.

وقد أفرجت إسرائيل مساء الجمعة، عن 39 امرأة وطفلا من الفلسطينيين، فيما أطلقت حماس 13 من النساء والأطفال الإسرائيليين، و10 تايلنديين وفلبينيا واحدا.

جاء ذلك تنفيذا لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس بوساطة من دولة قطر ودعم مصري وأميركي.

وأوضح الأنصاري أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروج الإسرائيليين بأمان من غزة كجزء من تنفيذ اتفاق الهدنة.

وأضاف أن جهود الوساطة أسفرت أيضا عن إطلاق سراح 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، خارج اتفاق الهدنة الإنسانية.

وأكد المتحدث أن شاحنات المساعدات الإنسانية التي كان من المقرر أن تدخل غزة اليوم، تمكنت من عبور الحدود لإيصال الإمدادات والمساعدات الحيوية إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة لا تزال على اتصال وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، لضمان تنفيذ اتفاق الهدنة على الوجه الأكمل.

ويتضمن اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار 4 أيام، وإطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعبّر الأنصاري عن أمل دولة قطر في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تتويج الجهود الجارية بتمديد الهدنة، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

طائرة - تعبيرية
اجتماع للطيران بالأمم المتحدة يوافق على هدف خفض الانبعاثات
مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
غزة تحت النار
فيديو.. لحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
النفط
النفط ينهي تعاملات اليوم منخفضا لكنه يحقق مكسبا أسبوعيا

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!