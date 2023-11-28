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الخارجية القطرية: لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقين لدى حماس

منذ 15 دقيقة
صور لرهائن لدى حماس

صور لرهائن لدى حماس

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أعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتم الاتفاق على هدنة مؤقتة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ودخل حيز التنفيذ الجمعة، ونص على هدنة من 4 أيام يفرج خلالها عن 50 رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا، وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 معتقلا فلسطينيا.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الإثنين، إن تمديد الهدنة لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية، و60 معتقلا فلسطينيا.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) في غزة ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق هدنة ممتد مع الحركة.

    المصدر :
  • رويترز

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