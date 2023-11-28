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الخارجية القطرية: نقاش قريب حول المحتجزين الإسرائيليين "العسكريين" لدى حماس

منذ 25 دقيقة
علم قطر

علم قطر

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، بأن الدوحة تركز على تمديد وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل إلى ما بعد غد الأربعاء.

وأكد المسؤول القطري أن قرار التمديد سيأتي بناء على قدرة الحركة على مواصلة إطلاق سراح 10 أسرى يوميا.

وأضاف أن قطر لا تستطيع التحقق من عدد الأسرى المتبقين بعد العشرين الذين ستطلق حماس سراحهم اليوم وغدا، وهما يومان أضيفا للهدنة التي كان من المقرر في البداية أن تستمر أربعة أيام.

كما أعلن أنه سيكون هناك نقاش حول المحتجزين الإسرائيليين العسكريين بغزة في وقت لاحق.

وكانت حركة حماس أكدت أمس الاثنين الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الفائت وانتهت اليوم، لمدة يومين إضافيين “بنفس الشروط السابقة”.

في حين أفضى وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.

 

    المصدر :
  • وكالات

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