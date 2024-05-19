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الخارجية القطرية والروسية: جاهزون لتقديم الدعم لإيران بعد حادث سقوط طائرة "رئيسي"

منذ 4 دقائق
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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أعربت كل من قطر وروسيا عن تضامنهما مع إيران، بعد حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر مستعدة لتقديم “كل أشكال الدعم” لجهود البحث الإيرانية بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد.

وكذلك قال المتحدث باسم الخارجية الروسية، إن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة لإيران، في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والتحقيق في سبب الحادث.

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    المصدر :
  • رويترز

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