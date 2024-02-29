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الخارجية الكندية: ما حدث لقافلة المساعدات في غزة "كابوس"

منذ 36 دقيقة
الخارجية الكندية

الخارجية الكندية

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قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الخميس 29 فبراير/شباط 2024، إن مقتل عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون قافلة مساعدات في غزة “كابوس” ودعت إلى إنهاء القتال في القطاع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية. وشككت إسرائيل في عدد القتلى وقالت إن العديد منهم دهستهم شاحنات المساعدات.

وأضافت جولي للصحفيين في أوتاوا “عندما يتعلق الأمر بما حدث في غزة اليوم… يجب أن أقول إنني أعتقد أن هذا كابوس. علينا أن نتأكد من إرسال المساعدات الدولية إلى غزة وأن الناس يتمتعون بالحماية عندما يذهبون ويحصلون على تلك المساعدات”.

    المصدر :
  • رويترز

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