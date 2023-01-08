الخارجية الكويتية تعرب عن استيائها لضرب طلبة مواطنين في الاسكندرية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استيائها ورفضها الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية.

وزارة الخارجية الكويتية تعرب عن استياءها ورفضها الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية.#الكويت pic.twitter.com/b4KRK9o23S — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) January 8, 2023

وفي مقطع الفيديو المتداول، يقوم مجموعة من رجال الأمن المصريين بضرب طالبين كويتيين وطرحهما أرضا قبل اقتيادهما إلى موقع آخر.

ومن جانبها، قالت السفارة الكويتية بالقاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية تحقيقات الجهات الأمنية بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية في الإسكندرية.

وأضافت السفارة الكويتية بالقاهرة أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بمشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية، أسفرت عن بعض الإصابات الطفيفة، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لفضها.

وأعربت السفارة عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض الطلبة الكويتيين، داعية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر أمني أنه جرى الانتهاء من إجراءات خروج جميع الطلبة الكويتيين من قبل قوات الأمن بالإسكندرية.