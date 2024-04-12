الخارجية الهندية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الهندية الجمعة إن نيودلهي تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر نظرا “للموقف السائد في المنطقة”.

وذكرت أن الهنود في البلدين عليهم اتباع “أقصى التدابير الاحترازية الخاصة بسلامتهم وأن يقيدوا تحركاتهم للحد الأدنى”.

فيما دعت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024، إلى عدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، نظرًا للتهديدات الإيرانية الموجهة نحو إسرائيل، خصمها الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن أقارب الدبلوماسيين المقيمين في إيران سيعودون إلى فرنسا وإنه أصبح من المحظور على موظفي الخدمة المدنية الفرنسيين القيام بأي مهام في إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.