الخبز في خطر.. مسؤول أوكراني يكشف أرقام "مقلقة" عن موسم القمح

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب -القمح في المقدمة- والبذور الزيتية هذا الموسم، مقارنة بـ106 ملايين في العام الماضي بسبب غزو روسيا.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد عن دميتراسيفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر فبراير/شباط وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ.

وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

واعتادت أوكرانيا، دولة إنتاج زراعي كبرى، تصدير معظم سلعها عبر موانئ بحرية لكن الحرب أجبرتها على تصدير السلع والحبوب بواسطة السكك الحديدية عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ أصغر على نهر الدانوب.

ورغم تعطل مرافئ أوكرانيا جراء الحرب الروسية، يواصل مرفأ روماني مطل على البحر الأسود عمليات تصدير شحنات المحاصيل الأوكرانية.

وقال وزير الزراعة الأوكراني قبل أيام إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية ويواجه البلد، الذي يُعرف أحيانا بأنه سلة الخبز لأوروبا، مشاكل أخرى تتراوح من تلغيم حقول القمح إلى نقص في مساحات تخزين الحبوب.

وقال وزير الزراعة ميكولا زولسكي لرويترز “أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل”.

وزرعت أوكرانيا ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها لعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في خمسة ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

تنشط آلة عملاقة في تحميل أطنان من الذرة على متن سفينة متوقفة في مرفأ كونتسانتسا الروماني المطل على البحر الأسود، بعد أن أجبر الحصار الروسي لمرافئ أوكرانيا المصدرين على البحث عن بدائل لنقل بضاعتهم القيمة.

كما لجأ تجار الحبوب في أوكرانيا إلى القطارات لنقل سلعتهم العالمية خارج البلاد بعد إغلاق روسيا لموانئ البحر الأسود لكنهم عادوا خائبين.

وقالت شركة الاستشارات الزراعية (إيه.بي.كيه-إنفورم) ‬إن سكك حديد أوكرانيا تواجه صعوبات كبيرة في ظل تكدس العربات المحملة بالحبوب على الحدود الغربية للبلاد.