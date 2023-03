الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"

هاجم الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل، في تغريدات، اليوم الأحد، “العلماء” الذين يقلّلون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، وذلك على إثر التحذيرات التي تظهر أسفل كل تغريدة ينشرها، أو فيديو يشاركه.

إذ اعتبر هوغربيتس أن تركيا ليست الوحيدة التي شهدت زلزالًا مدمرًا الشهر الماضي، بل إن” المجتمع العلميّ كلّه بدأ يهتز،” نظرًا لتدفق التحذيرات أسفل كل تغريدة ينشرها.

1/3 There was not just a major #earthquake last month in #Turkiye. It looks like the scientific community at large began to shake, given the increased flow of context banners below my tweets.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 12, 2023