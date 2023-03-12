الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"

هاجم الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل، في تغريدات، اليوم الأحد، “العلماء” الذين يقلّلون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، وذلك على إثر التحذيرات التي تظهر أسفل كل تغريدة ينشرها، أو فيديو يشاركه.

إذ اعتبر هوغربيتس أن تركيا ليست الوحيدة التي شهدت زلزالًا مدمرًا الشهر الماضي، بل إن” المجتمع العلميّ كلّه بدأ يهتز،” نظرًا لتدفق التحذيرات أسفل كل تغريدة ينشرها.

1/3 There was not just a major #earthquake last month in #Turkiye. It looks like the scientific community at large began to shake, given the increased flow of context banners below my tweets. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 12, 2023

كما أعاد التمسك بأبحاثه ونظرياته، معتبرًا أن الادعاء بأنه تمّ دحض نظرية تأثير الكواكب على حركة الزلازل خاطئ ويستند إلى أسس غير علمية، وشدد على أن دراساته مبنية على أبحاث ومعطيات علمية، ومحددة.

زلزال هائل

وكان هوغربيتس، حذر مراراً وتكرارًا خلال الأيام الماضية من نشاط زلزالي هائل في الأسبوع الأول من آذار/ مارس، إلا أنّ شيئًا من هذا القبيل لم يحصل، أقله بهذا الحجم.

يشار إلى أن فرانك كان شغل مواقع التواصل الشهر الماضي، بعد أن توقّع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط/ فبراير، حاصدًا أكثر من 50 ألف قتيل. ثم تتالت توقعاته لاحقًا، وقد أصاب بعضها.

إلا أن معظم العلماء حول العالم وخبراء الزلازل يُجمعون على أنه لا علاقة بين حركة الكواكب والنشاط الزلزالي وتحرك الصفائح النشطة، كما يؤكدون أنه لا يمكن التنبوء بتاريخ وقوع الزلزال.