الخرطوم.. انقطاع الإنترنت قبل احتجاجات مؤيدة للديمقراطية

أفادت وكالة رويترز بأن قوات الأمن نُشرت بكثافة، وقُطعت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم ، قبيل احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وهي المرة الأولى منذ شهور التي يمنع فيها الوصول إلى الشبكة في الفترة التي تسبق المظاهرات.

وقال شاهد ونشطاء إن قوات الأمن أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على نقاط الاحتجاج في الخرطوم، حيث بدأ بعض المتظاهرين يتجمعون. وقال شهود إن المتظاهرين أغلقوا بعض الطرق الرئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المحترقة.

وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة لمظاهرات ضخمة خرجت خلال انتفاضة 2019، والتي أطاحت بالحكم الاستبدادي طويل الأمد لعمر البشير، وقادت إلى ترتيب لاقتسام السلطة بين المجموعات المدنية والجيش.

وأطاح قادة الجيش في أكتوبر تشرين الأول بالحكومة الانتقالية في انقلاب مما أثار احتجاجات حاشدة تدعو الجيش للابتعاد عن السياسة واستمرت لأكثر من ثمانية أشهر.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة، كانت خدمة الإنترنت تقطع لفترات طويلة في محاولة فيما يبدو لتعطيل الحركة الاحتجاجية.

الى ذلك، قال عاملون في شركتين من القطاع الخاص، تقدمان خدمة الإنترنت في السودان، إن السلطات أمرتهم بوقف الخدمة مرة أخرى، الخميس.

كما أغلقت قوات الأمن الجسور على نهر النيل بين الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي خطوة أخرى تتخذ في أيام الاحتجاجات الحاشدة لتعطيل حركة المتظاهرين.

وفي الأيام القليلة الماضي كانت هناك احتجاجات يومية في الأحياء استعدادا لمظاهرات الخميس 30 حزيران.

وفي وقت سابق، قال مسعفون على صلة بالحركة الاحتجاجية إن قوات الأمن قتلت طفلا بالرصاص في احتجاجات في بحري، ليصل عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين إلى 103 منذ الانقلاب.

ولم يرد تعليق فوري من السلطات التي قالت في السابق إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وأنها ستحقق في سقوط قتلى.