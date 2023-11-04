الخرطوم.. مقتل 15 مدنيا بقصف استهدف منازلهم

قتل 15 مدنيا في الخرطوم، السبت، إثر تعرض منازلهم للقصف، بحسب ما أكد مصدر طبي فيما تستمر الحرب منذ قرابة 7 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المصدر لفرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة أكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، كما أدت إلى نزوح ولجوء 5.8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ولم يحقق أي من طرفي النزاع، الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أي نصر عسكري حاسم على الأرض، إلا أنهما ما زالا يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية – سعودية في مدينة جدة.

وقالت الرياض إن الهدف منها “تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراءات أخري لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال”.