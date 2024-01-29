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الخزانة الأمريكية: تحركات أمريكية - بريطانية بحق أفراد سعوا لاغتيال معارضين إيرانيين

منذ 48 دقيقة
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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أفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان تحركات مشتركة بحق أفراد سعوا لاغتيال معارضين إيرانيين ونشطاء في المعارضة بناء على توجيه من إيران.

وأظهرت مذكرة للحكومة البريطانية الاثنين أن بريطانيا أضافت 8 جهات لنظام العقوبات التي تفرضها على إيران.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأميركية والبريطانية تأتي في إطار الكشف عن اتهامات موجهة من واشنطن.

وقالت الحكومة البريطانية إن حزمة العقوبات الجديدة التي جرى التنسيق بشأنها مع الولايات المتحدة تستهدف إيرانيين مسؤولين عن تهديدات بالقتل على أرض بريطانيا.

وارتفعت الأصوات في الحكومتين الأميركية والبريطانية، الأحد، إلى “ضرب إيران”، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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