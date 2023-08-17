الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مواطنين روس بموجب قانون ماجنتسكي

منذ 33 دقيقة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بجهاز الأمن الاتحادي الروسي بموجب قانون ماجنتسكي.

هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في وقت سابق، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام، مشدداً على أن دور “الناتو” هو دعمهم.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، الخميس، أن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات عقب العملية العسكرية الروسية.

كما قال: “الأوكرانيون وحدهم من يمكنهم تقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للمفاوضات ومن يمكنهم تقرير الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات”.

كذلك أضاف أن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب، فيما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهين بالناتو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة إقليم دارفور السوداني
اشتباكات السودان
قبيلة المساليت: ما يحدث في ولاية غرب دارفور ليس صراعاً قبلياً
أسواق الأسهم الخليجية
بسبب ارتفاع النفط.. تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق
بورصة وول ستريت
بعد صدور نتائج شركة "سيسكو".. وول ستريت تفتح على ارتفاع

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
عادل إمام
"لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام