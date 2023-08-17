الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 مواطنين روس بموجب قانون ماجنتسكي

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بجهاز الأمن الاتحادي الروسي بموجب قانون ماجنتسكي.

هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في وقت سابق، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام، مشدداً على أن دور “الناتو” هو دعمهم.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، الخميس، أن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات عقب العملية العسكرية الروسية.

كما قال: “الأوكرانيون وحدهم من يمكنهم تقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للمفاوضات ومن يمكنهم تقرير الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات”.

كذلك أضاف أن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب، فيما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهين بالناتو.