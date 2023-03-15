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الخزانة الأمريكية: سقف الأسعار نجح في الحد من إيرادات روسيا

منذ ساعة واحدة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن تقريرا أصدرته وكالة الطاقة الدولية يظهر أن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة الدول السبع الغنية وأستراليا على سعر النفط الروسي يعمل على تقليص الإيرادات الروسية لكنه يحافظ على استمرار تدفقات الخام في الأسواق.

وأضافت المتحدثة ميجان أبر “تقرير وكالة الطاقة الدولية اليوم يؤكد أن سقف الأسعار يعمل على تحقيق هدفه المزدوج والمتمثل في الحد من إيرادات روسيا وقدرتها على تمويل حربها مع الحفاظ على إمدادات جيدة من أسواق الطاقة”.

وقالت إن التقرير يظهر أن الحد الأقصى للسعر ساعد في خفض إيرادات ضريبة الطاقة الروسية، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الكرملين، بنسبة 42 بالمئة منذ فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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