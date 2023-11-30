الخزانة الأمريكية: نشعر بالقلق من قيام حماس بجمع أموال داخل تركيا

قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب (الخميس 30-11-2023) إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعوره “بالقلق العميق” بشأن قيام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بجمع الأموال داخل تركيا واحتمال انتهاك القانون المحلي.

وأضاف في إسطنبول أن تركيا لها موقع “بارز” في خطط حماس لجمع الأموال ومن المرجح أن الجماعة تستفيد من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من التمويل وسط الحرب مع إسرائيل.

وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا أن حماس جماعة إرهابية وتستضيف بعض أعضائها.

وفي منتصف الشهر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة الأربعاء، بينهم قيادي رفيع، على وقع النزاع المتصاعد الذي أعقب هجومها المباغت على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخّذ تحرّكا سريعا وحاسما لاستهداف ممولي حماس ومقدّمي التسهيلات لها بعد المجزرة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها بحق مدنيين إسرائيليين، بينهم أطفال”.