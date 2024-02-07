الخزانة الأمريكية: نواجه مخاطر متزايدة من روسيا وكوريا الشمالية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير جديد لتقييمات المخاطر الوطنية صدر اليوم الأربعاء ويتناول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل نشر الأسلحة إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من روسيا التي تحاول الحصول على سلع لها استخدامات عسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أن روسيا كثفت جهودها لشراء سلع أمريكية المنشأ بشكل غير قانوني يمكن استخدامها في أغراض عسكرية لدعم غزوها لأوكرانيا وأنها أخفت المعاملات باستخدام أساليب التعتيم مثل شركات الواجهة ونقاط إعادة الشحن.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تواجه أيضا مخاطر متزايدة من كوريا الشمالية إذ تستغل الشبكات المرتبطة ببيونجيانج الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد بطرق من بينها التسلل لأجهزة شركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان “سواء كان الأمر يتعلق بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو العدوان الروسي أو الفساد، يعد التمويل غير المشروع الخيط المشترك بين أكبر تهديدات الأمن القومي لبلادنا”.

وذكرت الوزارة أن التقرير يتضمن الطرق التي تستغل بها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) النظام المالي الدولي، والتي تشمل مساعي الحصول على أموال من مانحين سواء كانوا يقدمون الأموال لها عن قصد أو بدون قصد.

وتسعى الولايات المتحدة إلى قطع التمويل عن حماس بعد الهجوم الدامي الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن انتشار الحركات المحلية المتطرفة التي تمارس العنف يشكل أيضا تهديدات إضافية للولايات المتحدة.