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الخزانة الأمريكية: واشنطن ملتزمة بشدة بالعمل المالي لمجموعة العشرين

منذ 19 دقيقة
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

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أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، أن واشنطن ملتزمة بشدة بعمل وزراء مالية مجموعة العشرين على الرغم من فشل المجموعة في التوصل لأى توافق حول صياغة بيان يتعلق بالحربين الجاريتين في أوكرانيا وقطاع غزة.

وذكرت يلين أن مسؤولين ماليين من مجموعة العشرين عملوا بنجاح على الأولويات المشتركة، بما فيها التفاوض على اتفاق تاريخي للضرائب الدولية وإنشاء صندوق لتهديدات الجوائح المستقبلية وجهود مشتركة لإصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف.

وأضافت يلين “تلك حقا هي بداية القائمة فحسب.. لذا، أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا”.

وفشل وزراء مالية دول مجموعة العشرين في الاتفاق على بيان مشترك أمس الخميس في ختام محادثات استمرت يومين، وألقت الانقسامات حول حربي غزة وأوكرانيا بظلالها على جهود التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التنمية الاقتصادية العالمية.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في وزارة المالية في تشيلي “العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، عبرت عن رفضها لسلوك روسيا في أوكرانيا وأشارت أيضا إلى تداعياته الاقتصادية السلبية على العالم أجمع، بما في ذلك الدول النامية”. وأضافت “نحن وكثيرون عبرنا عن قلقنا الشديد إزاء الوضع الإنساني في غزة. وأعتقد أن هناك توافقا عريضا في الآراء على هذه المخاوف”.

وتابعت “لكن من الصعب التوصل إلى لغة يمكن الإجماع عليها”.

    المصدر :
  • رويترز

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