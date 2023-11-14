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الخزانة الأميركية: الحرب في غزة تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

منذ 24 ثانية
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية المنظمة في سان فرانسيسكو ، أن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اتفقوا على أن اتساع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، كما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وقالت : “لقد تحدثنا عن المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، وأعتقد أنه كان هناك وجهة نظر مشتركة مفادها أنه يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما بوسعنا لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية”.

وأضافت :”أنه في حال تحول الصراع الجاري إلى حرب إقليمية، فقد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي”.

وحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.

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