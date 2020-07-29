عقوبات أميركية جديدة طالت نجل الأسد و 9 كيانات في سوريا

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قالت وزارة الخزانة الأمير كية، اليوم الاربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شخص واحد و9 كيانات لإثرائهم النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة.

وأضافت أن هذا الإجراء هو الثاني الصادر عن وزارة الخزانة بموجب “قانون قيصر”، علما أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد قام في 17 يونيو 2020 بتحديد تسعة أهداف وفقا لـ”قانون قيصر”. وأشارت في البيان إلى أن هذه الأهداف تألفت من أفراد وكيانات يدعمون بنشاط جهود إعادة الإعمار التي وصفتها بـ”الفاسدة”.

وأكدت أن إجراءات اليوم تعزز الإجراءات التقييدية ضد دمشق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتعزز التزام الحكومة الأميركية بفرض تكاليف على أولئك الذين يوجهون الأرباح للسلطات السورية.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، كما فرضت أيضا عقوبات استهدف كيانات منها الفرقة الأولى بالجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة.

وكشف بيان الوزارة أن رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، لديه عقود عدة مع حكومة النظام، متعلقة بتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الدولة.

وتشير التقارير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام، فقد أوكلت إليه حكومة الأسد مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق.

وظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في تموز 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري.

بدوره، قال مسؤول حكومي أميركي كبير، يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على شخص و9 كيانات بموجب “قانون قيصر” ساعدوا في تمويل “حملة الرعب” التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد، حسب تعبيره.

وصرح المسؤول الحكومي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تزعم أن رجل أعمال وشركات يطورون مشروعات في دمشق على أراضي النازحين.

وشدد على أن واشنطن ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب.

وتابع قائلا: “أميركا ستفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد”.

ووجه المسؤول الحكومي تحذيرا للمستثمريين في الشرق الأوسطـ، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الرئيس الأسد.