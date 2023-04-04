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الخزانة الأميركية: عقوبات على شقيقين لبنانيين لتورطهما بالفساد في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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وضعت وزارة الخزانة الأميركية الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY على لائحة العقوبات، بحسب ما ورد على الموقع الالكتروني للخزانة الاميركية.

واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيانه، “استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان ، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني”.

واضاف البيان: “وفي الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللا سياسيا غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما”.

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