الخزانة البريطانية تعلن فرض عقوبات على شخصين مرتبطين بشبكة إعلامية تدعم حماس

قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شخصين لتقديمهما الدعم المالي لشبكة إعلامية تقول الحكومة إنها تدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتشجع “الإرهاب”.

وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الأربعاء إنها فرضت عقوبات على أسامة سلطانة ومصطفى عياش بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية وإن كليهما سيخضع لتجميد كامل للأصول بسبب دعم شبكة “غزة الآن” الإعلامية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الولايات المتحدة فرضت أيضا اليوم الأربعاء عقوبات على ما وصفتها بشبكة لجمع الأموال مرتبطة بحماس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شبكة “غزة الآن” بدأت جمع الأموال عبر الإنترنت بعد هجوم حماس.

وهذا هو رابع إجراء لتنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وبريطانيا يتعلق باستهداف جهود جمع الأموال لحماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وحظرت بريطانيا حماس في عام 2021. وبموجب قانون الإرهاب، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للجماعة أو يرفع رايتها أو يرتب اجتماعات لها سيعد مخالفا للقانون.

وقالت شارلوت فير، المسؤولة الكبيرة بوزارة الخزانة البريطانية “المملكة المتحدة وشركاؤها ملتزمون بقطع مصادر التمويل عن حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وأي جهات أخرى تدعم النشاط الإرهابي الذي يمنع السلام المستدام في الشرق الأوسط”.

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس قتلوا 1200 شخص في هجوم أكتوبر تشرين الأول وما زالوا يحتجزون أكثر من 130 رهينة في غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس اليوم إن أكثر من 32 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة.