"الخطوات المقبلة" محور اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، حيث جرى بحث العديد من الموضوعات التي تهمّ البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، كان عبد اللهيان قد قال إنه سيجري مشاورات مع وزير الخارجية السعودي خلال يومين.

وقال عبد اللهيان، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية: “نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير الخارجية السعودي”.

والأحد الماضي، اتفق وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإماراتي على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

كما جرى خلال اتصال هاتفي، مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، وفق ما نقلته “واس”.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.