"الخطوة الأخيرة".. أردوغان يوقع على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

أفادت الجريدة الرسمية للرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه وقع اليوم الخميس، على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الحلف.

وكان قد صادق البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في عملية تأخرت عاما ونيّف وعرقلت جهوداً غربية لإبداء حزم إزاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.

وتمّت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرّعا مقابل 55 صوتاً معارضاً، بعدما نال موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكانت السويد وفنلندا تقدّمتا معاً بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عامين.

لكنّ تركيا أجبرت البلدين على فصل طلبيهما بعدما اعتبرت أنّ طلب السويد لا يستوفي شروطها وصادقت بعد بضع جولات محادثات على طلب فنلندا.

وبانضمام فنلندا في نيسان/أبريل تضاعف طول حدود حلف شمال الأطلسي مع روسيا وتم تعزيز دفاعات ثلاث دول بلطيقية صغيرة انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء بمصادقة البرلمان التركي على عضوية بلاده، وكتب على منصة إكس “اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوًا كاملاً في الناتو”.

وأضاف أنّ “تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو أمر إيجابي”.

كذلك رحّب كلّ من حلف شمال الأطلسي والبيت الأبيض والحكومة الألمانية بالخطوة التركية.

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ المجر الى الاقتداء بتركيا “في أقرب وقت ممكن”، فيما شدّد البيت الأبيض على أنّ السويد ستجعل التحالف “أكثر أمانا وقوة”.