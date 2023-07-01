الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا

استأنفت الخطوط الجوية الروسية، وهي جزء من مجموعة إيروفلوت، السبت الرحلات الجوية المنتظمة إلى كوبا، والتي تم تعليقها منذ أن أغلقت الدول الغربية مجالها الجوي أمام روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقالت إيروفلوت إن الرحلة الأولى أقلعت من مطار شيريميتيفو في موسكو اليوم السبت 1\7\2023 متجهة إلى منتجع فاراديرو الكوبي. وسيتم في البداية تسيير رحلتين أسبوعيا.

وعلقت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى كوبا والمكسيك وجمهورية الدومنيكان يوم 28 فبراير\شباط من العام الماضي بعد أربعة أيام من الغزو الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأعلن دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء لشؤون السياحة والرياضة والثقافة والاتصالات في مايو أيار أن الرحلات المنتظمة إلى كوبا، التي ستتجنب المجال الجوي للدول “غير الصديقة”، ستُستأنف بحلول يوليو\تموز.