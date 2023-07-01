السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا

منذ 3 ساعات
روسيا

روسيا

A A A
طباعة المقال

استأنفت الخطوط الجوية الروسية، وهي جزء من مجموعة إيروفلوت، السبت الرحلات الجوية المنتظمة إلى كوبا، والتي تم تعليقها منذ أن أغلقت الدول الغربية مجالها الجوي أمام روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقالت إيروفلوت إن الرحلة الأولى أقلعت من مطار شيريميتيفو في موسكو اليوم السبت 1\7\2023 متجهة إلى منتجع فاراديرو الكوبي. وسيتم في البداية تسيير رحلتين أسبوعيا.

وعلقت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى كوبا والمكسيك وجمهورية الدومنيكان يوم 28 فبراير\شباط من العام الماضي بعد أربعة أيام من الغزو الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأعلن دميتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء لشؤون السياحة والرياضة والثقافة والاتصالات في مايو أيار أن الرحلات المنتظمة إلى كوبا، التي ستتجنب المجال الجوي للدول “غير الصديقة”، ستُستأنف بحلول يوليو\تموز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
فاغنر تتمرد على روسيا
الكرملين: الرئيس الفلسطيني يعبر عن دعمه لبوتين خلال اتصال هاتفي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قادماً بالقطار من بولندا.. رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف
علم فرنسا
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
صور من شوارع فرنسا.. مشاهد مروعة لعمليات سلب وحرق جراء الاحتجاجات

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
الأزمة في لبنان - تعبيرية
صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!