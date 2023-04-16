الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى ‎السودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، تعليق رحلاتها إلى ‎السودان بسبب إغلاق مطار ‎الخرطوم الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخطوط القطرية عبر “تويتر”، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بالخرطوم.

وقالت الخطوط القطرية، إنها لا تقوم حاليا بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم “بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي”.

وأضافت: “تم إبلاغ المسافرين، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة أي تطورات مستقبلية”.

والسبت، تبادل الجيش وقوات “الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش قوات “الدعم السريع” بـ”المتمردة”.