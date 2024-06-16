الخطوط الجوية القطرية ورواند إير على وشك إنهاء صفقة استثمارية كبيرة

صرحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية (رواند إير) بأن الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل.

وقالت ماكولو لصحيفة فاينانشال تايمز “الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية”.

وذكرت فاينانشال تايمز أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت قطر ورواندا تعملان على صفقة من شأنها أن تمنح الخطوط الجوية القطرية حصة 49 بالمئة في رواند إير مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

ولم تستجب الخطوط الجوية القطرية ولا شركة رواند إير بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في وقت سابق من هذا العام إن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب القارة الأفريقية.

واستحوذت الخطوط الجوية القطرية في عام 2019 على حصة 60 بالمئة في مطار دولي جديد بقيمة 1.3 مليار دولار يتم بناؤه في رواندا، ولديها اتفاقيات مشاركة بالرمز مع عدد من شركات الطيران في أفريقيا منها رواند إير.