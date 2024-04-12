الخطوط الجوية النمساوية تلغي كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 أبريل

قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية (الجمعة 12-4-2024)، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل نيسان في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وواصلت النمسا رحلاتها لإيران لفترة أطول من شركتها الأم لوفتهانزا الألمانية نظرا لقربها أكثر إلى طهران الذي يجعل إلغاء رحلات أمرا أكثر سهولة بالنسبة لها.

وحذت النمسا في وقت سابق اليوم الجمعة حذو ألمانيا وحثت مواطنيها على مغادرة إيران.

وقالت الشركة النمساوية في بيان “سيتم أيضا تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني …إن سلامة ركابنا وأطقمنا لها الأولوية القصوى.”

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة خمسة أيام حتى 18 أبريل نيسان وأنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة إن القرار اتُخذ بعد “تقييم متأنٍ” بالاستعانة بالتقييمات الأمنية للحكومة ومعلوماتها.

ويتأهب الشرق الأوسط والولايات المتحدة لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل بعد هجوم بطائرات حربية يشتبه إنها إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق أول أبريل نيسان.