الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء

أشار مسؤولون يمنيون إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها التجارية الدولية من مطار صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد خلاف بين طرفي الصراع في البلاد حول أموال الناقلة الوطنية.

وعلقت الشركة الشهر الماضي الرحلات الجوية التجارية الوحيدة من العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بعد أن اتهمت الحكومة المدعومة من السعودية الحوثيين بتجميد أموال الشركة. ونفى المسؤولون الحوثيون ذلك.

وقال مسؤولان، أحدهما مدير مبيعات الشركة محسن حيدرة، إن الرحلات الجوية استؤنفت اليوم الثلاثاء وإن طائرة أقلعت في وقت مبكر اليوم بعد أن ظلت عالقة في مطار صنعاء منذ الشهر الماضي.

وقال حيدرة إن الشركة نظمت ست رحلات أسبوعية إلى عمّان.

ولم يتضح ما إذا كان النزاع جرى حله.

وأعيد فتح مطار صنعاء في أبريل نيسان 2022 بعد ما يقرب من عقد من الحرب بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي، بعد اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف مع ترك 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات، فيما يعاني الملايين من الجوع.

وتحولت الحرب إلى حالة لا حرب ولا سلام على مدى العامين الماضيين مع توقف القتال إلى حد كبير، لكن الطرفين لم يجددا رسميا هدنة أعلنتها الأمم المتحدة.