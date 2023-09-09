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الخطوط الفرنسية: الرحلات إلى المغرب تسير بشكل طبيعي

منذ 37 دقيقة
الخطوط الفرنسية

الخطوط الفرنسية

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قالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، السبت، إن جميع رحلاتها من وإلى المطارات المغربية، مراكش المنارة ومحمد الخامس بالدار البيضاء والرباط سلا، مستمرة بشكل طبيعي.

وأضافت شركة الطيران “الإجراءات التجارية مطبقة، مما يسمح للعملاء الذين حجزوا للسفر من المغرب أو إليه في الأيام القليلة المقبلة بتعديل رحلتهم أو تأجيلها مجانا”.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان إنها ستبحث، بالاشتراك مع السلطات الفرنسية والمغربية، مدى الحاجة لإضافة رحلات أو استخدام طائرات ذات سعة أكبر في مساراتها بين فرنسا والمغرب في الأيام المقبلة.

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