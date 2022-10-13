الخطوط القطرية توظف 10 آلاف شخص استعداداً لكأس العالم

قالت الخطوط الجوية القطرية لرويترز إنها تعزز قوتها العاملة من خلال توظيف عشرة آلاف موظف جديد لاستيعاب تدفق الركاب المتجهين إلى الدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم وفي إطار توسع أكبر بعد جائحة كورونا.

وقال متحدث من الشركة طلب عدم نشر اسمه إن شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقرا عاكفة على عملية توظيف ترفع إجمالي قوتها العاملة إلى أكثر من 55 ألف موظف صعودا من نحو 45 ألفا حاليا.

وقالت الشركة في بيان لرويترز هذا الأسبوع “الخطوط الجوية القطرية تسلك مسار نمو لما بعد كوفيد، ومع المضي في الاستعدادات لكأس العالم على قدم وساق، فإنها تعزز التوظيف عبر الشركة”.

ورفضت شركة الطيران تحديد العدد الذي سيكون دائما من الوظائف الجديدة. وكانت الشركة قد خفضت عدد موظفيها إلى أقل من 37 ألفا عام 2021 بعد تقليص وجهاتها إلى 33 مدينة خلال ذروة الجائحة عام 2020. ثم عادت الشركة منذئذ لتعزز عملياتها إلى أكثر من 150 وجهة.

وقال المتحدث إن فعاليات للتوظيف جرت في الفلبين والهند ودول أخرى في نهاية سبتمبر أيلول.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الجدد الذين سيكونون على رأس عملهم حين تنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني في قطر التي أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث الرئيسي لكرة القدم.

وخلال البطولة، ستعدل الخطوط الجوية القطرية 70 بالمئة من جدولها لإفساح المجال لرحلات إضافية تصل إلى الدوحة وألغت وخفضت رحلات أخرى من أجل توفير طائرات للمشجعين.

وستزيد شركات الطيران الأخرى رحلاتها بشدة إلى قطر التي أعادت فتح مطار قديم لهذا الحدث.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة للصحفيين في وقت سابق هذا العام “سيكون تحديا كبيرا أن تكون قادرا على إدارة هذا الطلب سريع الوتيرة لأعداد كبيرة جدا من المشجعين”.

وتواجه قطر نقصا كبيرا في الموظفين مع استعدادها لاستقبال نحو 1.2 مليون زائر خلال بطولة كأس العالم التي تستمر شهرا ومن المتوقع أن تشكل ضغوطا على بنيتها التحتية وقطاعي الضيافة والأمن.