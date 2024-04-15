الخلاف بين إسرائيل وروسيا يتصاعد بسبب الهجمات الإيرانية وهجمات كييف

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، مطالبة إسرائيل، بالتنديد وإدانة الهجوم الإيراني الأخير، وقالت؛ إن إسرائيل تطلب منا إدانة رد إيران ولا نذكر أن تل أبيب أدانت أي مرة هجمات أوكرانيا على أراضينا.

جاء ذلك على لسان ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في منشور على حساب الوزارة عبر منصة إكس.

وأفادت زاخاروفا، أن السفيرة الإسرائيلية (سيمونا هالبرين) لدى موسكو تقول إن بلادها “تتوقع منا إدانة الهجوم الإيراني واسع النطاق على البلاد”.

وتساءلت المسؤولة الروسية: “لا نذكر متى كانت آخر مرة أدانت فيها إسرائيل هجومًا واحدًا على الأقل من هجمات كييف على المناطق الروسية”.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.