الخليج على حافة حرب كبرى… 5 أسلحة إيرانية للانتقام من إسرائيل

حذرت مجلة أمريكية من إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، مشيرة إلى أن طهران تملك 5 أسلحة انتقامية يمكن أن تشعل معركة دموية في الشرق الأوسط بأكمله.

وتسعى إسرائيل لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، لمنع طهران من امتلاك قنبة نووية، وربما تستغل التصعيد الحالي بين طهران وواشنطن، لتنفيذ تلك الضربة، لكن إيران تملك قوة كافية للرد، ولديها جيش عالي التسليح، بصورة تجعل خيارات خصومها صعبة، بحسب تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، أمس الأربعاء 15 مايو / آيار.

وتقول المجلة إن إيران لديها العديد من وسائل الردع لخصومها بداية من الحرب الإلكترونية، إلى استخدام الميليشيات التابعة لها في سوريا والعراق، إضافة إلى إمكانية استخدامها لمجموعات تابعة لها للتحرك لصالحها في منطقة الخليج عند الضرورة.

وفيما يلي أخطر 5 تكتيكات عسكرية يمكن لإيران أن تستخدمها للانتقام من إسرائيل، إذا أقدمت على مهاجمتها:

1- حرب الوكالة

تمثل حرب الوكالة جزء من استراتيجية إيران لردع إسرائيل، بالدفع نحو تصعيد المواجهة مع الفلسطينيين، الذين تتخذا خطا مشتددا فيما يصدر عنها من تصريحات بشأن دعم قضيتهم.

وتقول المجلة إن إيران يمكن أن تدعم الفلسطينيين الذين لا يريدون الاعتراف بإسرائيل، ولديهم الاستعداد لحمل السلاح ضد إسرائيل.

2- الحرب السرية

تقول المجلة إن إيران تمتلك شبكة واسعة من العملاء التابعين لها في المنطقة، الذين يمكن الاعتماد عليهم لشن حرب سرية ضد إسرائيل وحلفائها، في أمريكا وكندا، وأماكن أخرى من العالم، ويمكن استخدامهم في تنفيذ عمليات اغتيال وحرب نفسية ضد المسؤولين الإسرائيليين في العديد من المناطق حول العالم.

