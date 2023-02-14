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الخوذ البيضاء تنتقد سماح الأمم المتحدة للأسد بالبت بشأن المساعدات

منذ 6 دقائق
مجموعات الخوذ البيضاء

مجموعات الخوذ البيضاء

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انتقد رئيس مجموعة الخوذ البيضاء التي تديرها المعارضة السورية، الثلاثاء، قرار الأمم المتحدة الذي منح الرئيس السوري بشار الأسد الفرصة في أن تكون له كلمة بشأن تقسيم مساعداتها عبر المعابر الحدودية مع تركيا، قائلاً إنه منحه “مكاسب سياسية مجانية”.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الاثنين إن الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتسليم مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة عبر معبرين حدوديين من تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

وقال رائد الصالح رئيس جماعة الخوذ البيضاء لرويترز “هذا أمر صادم ونحن في حيرة من تصرفات الأمم المتحدة”. وتتماشى تصريحاته مع المشاعر التي أبداها الكثير من السوريين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والتي دمرها زلزال عنيف الأسبوع الماضي

    المصدر :
  • رويترز

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