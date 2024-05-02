الخوف والقلق يسيطر على الجالية اليهودية في السويد

قال ممثل للجالية اليهودية في مدينة مالمو السويدية التي تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) إن الاحتجاجات المزمعة ضد مشاركة إسرائيل في المسابقة هذا العام تثير قلق الجالية اليهودية في المدينة.

وتعتزم السويد تنظيم عرض مبهر من السابع إلى 11 مايو أيار لكنه سُيقام وسط احتجاجات على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء ردا على الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وتشعر الجالية اليهودية، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 1200 شخص، بالقلق من أن يتم استهدافها خلال الاحتجاجات الكبيرة المخطط لها عند مشاركة إسرائيل في التاسع من مايو\أيار في الدور نصف النهائي الثاني، ومرة أخرى باليوم الختامي في 11 مايو\أيار.

وقال فيليكس كراوس سجوجرن، مرشد في معبد يهودي في مالمو، لرويترز “هناك شعور بالخوف والقلق، لا أستطيع إنكار مشاعر القلق”.

وأضاف “مع مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن، سيزداد الشعور (العام) حدة وربما يصبح المعبد هدفا خلال الاحتجاجات. هذا ليس مستبعدا”.

وتصدى اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم المسابقة، لدعوات استبعاد إسرائيل ومتسابقتها إيدن جولان.

وحصلت إسرائيل على إذن بالتنافس في المسابقة بعد أن وافقت على تعديل كلمات أغنيتها الأصلية (مطر أكتوبر) التي قال اتحاد البث الأوروبي إنها تشير إلى هجوم حماس على إسرائيل.

ورغم أن أعضاء الجالية اليهودية لم يتعرضوا حتى الآن لاعتداء جسدي، فإن سجوجرن يقول إنه يشعر بالقلق من ارتداء القبعة اليهودية في الأماكن العامة.

وأضاف “ربما لن أرتديها خلال الأسبوع الذي ستُقام فيه مسابقة يوروفيجن وسأتأكد من تغطيتها من باب الحيطة”.