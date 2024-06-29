الداخلية الإيرانية تعلن التوجه إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية التوجه إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الجمعة المقبل، بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا النتائج.

وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد حل في المرتبة الأولى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بحصوله على أكثر من 10 ملايين و415 ألف صوت حتى الآن، متبوعا بالمرشح المحافظ سعيد جليلي الذي فاز بـ 9 ملايين ونصف مليون صوت.

ونقلت وكالة تسنيم أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 40%، وأن التوقعات الأولية تفيد بالتوجه نحو جولة ثانية.

وحصل محمد باقر قاليباف على مليونين و676 ألف صوت، في حين نال مصطفى بور محمدي 158 ألفا و314 صوتا.

ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما، والذي يشغل المنصب منذ عام 1989.

ودعا خامنئي إلى الإقبال بقوة على التصويت، قائلا في تصريحات للتلفزيون الرسمي بعد الإدلاء بصوته “متانة وقوة وكرامة وسمعة الجمهورية الإسلامية تعتمد على التواجد الشعبي.. الإقبال الكبير ضرورة قصوى”.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.