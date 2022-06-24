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الداخلية التونسية تحبط مخططاً لاستهداف قيس سعيد.. اليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)

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أعلنت وزارة الداخلية في تونس وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول خطة إرهابية كانت تستهدف الرئيس قيس سعيد.

كما أوضحت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي، الجمعة الواقع في 24 حزيران أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفاً أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.

إلى ذلك، أفادت بأن الوزارة أحبطت مساء أمس الخميس هجوماً “إرهابياً” استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفه بـ “ذئب منفرد”، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.

رئيس الحكومة الأسبق

على صعيد آخر، أشارت الخليفي الى اعتقال رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة حمادي الجبالي، بشبهة تبييض أموال، مؤكدة أن توقيفه جاء بعد تسجيل عمليات مالية مريبة لناشطين ضمن جمعية “نماء تونس” ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأوضحت أن الأبحاث أفضت إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوفات مصرفية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، لافتة إلى أنه تمّ التحقيق مع عدد من الشخصيات من ضمنها صاحب مسؤولية سياسية سابقاً.

يأتي الكشف عن هذا المخطط بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، وسط استنفار من قبل خصوم سعيد الذي أطلق معركة قانونية ودستورية، لاسيما من حركة النهضة.

    المصدر :
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