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الداخلية الروسية: منفذو هجوم قاعة الحفلات أجانب

منذ 3 ساعات
كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم السبت إن المسلحين الأربعة المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو جميعهم مواطنون أجانب.

وأعلنت موسكو اليوم إلقاء القبض على المسلحين الأربعة، وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان إطلاق النار في روسيا، وقال البيان اذي نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الهجوم يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه “هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”.

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط قتلى سيعاقبون.

وأضاف بوتين في كلمة للشعب أن المهاجمين سعوا للفرار نحو أوكرانيا. وأشار إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص على الجانب الأوكراني استعدوا للسماح لهم بعبور الحدود من روسيا.

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