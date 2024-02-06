الدار العقارية الإماراتية تعتزم استثمار خمسة مليارات درهم لتطوير قطاعي التجزئة والضيافة

أفادت أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، الدار العقارية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أنها ستستثمر خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لبناء مساحات مكتبية جديدة وأصول في قطاعي التجزئة والضيافة بالإمارة بحلول عام 2027.

وذكرت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن المساحات المكتبية الجديدة ستقع في جزيرة الماريه، المركز المالي في أبوظبي، وكذلك في جزيرتي ياس والسعديات، لتلبية “الطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي”.

وارتفعت أسهم الشركة العقارية نحو اثنين بالمئة بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش تقريبا، متجاوزة ارتفاع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.5 بالمئة.

وسيتم الانتهاء من الأصول الجديدة، بما في ذلك برج مكتبي جديد مكون من 12 طابقا في جزيرة ياس ومجمع أعمال في جزيرة السعديات وبرج تجاري ثان في جزيرة الماريه، على مراحل بين عامي 2025 و2027.

وقالت الشركة إنه عند اكتمال تطوير الأصول، ستكون جزءا من محفظة شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تعتبر شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبولو جلوبال مانجمنت مساهم أقلية.

وتعمل المنطقة المالية في أبوظبي على توسيع مساحتها لتصبح أكبر 10 مرات من خلال ضم جزيرة الريم إلى موقعها الحالي في جزيرة الماريه، حسبما ذكرت رويترز في سبتمبر أيلول.

وتعد أبوظبي مقرا لثلاثة صناديق ثروة سيادية، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار والقابضة إيه.دي.كيو وسرعان ما أصبحت مركزا لصناديق التحوط والمكاتب العائلية وشركات رأس المال المغامر وتجار العملات المشفرة.

وفي العام الماضي، افتتح راي داليو، الملياردير ومؤسس صندوق التحوط بريدج ووتر أسوشيتس، فرعا لمكتب عائلته في عاصمة الإمارات، والتي اجتذبت أيضا أقرانا من بينهم بريفان هوارد.

وتمتلك مبادلة حصة 25 بالمئة في الدار بينما هناك حصة 26 بالمئة مملوكة للشركة العالمية القابضة التي تعد جزءا من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني للإمارات وشقيق الرئيس.