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الدالاي لاما في نيويورك للعلاج وسط استقبال من أنصاره

منذ 7 دقائق
الدالاي لاما

الدالاي لاما

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وصل الدالاي لاما، الزعيم الروحي المنفي للتبت، إلى نيويورك أمس الأحد قبل تلقي العلاج الطبي لركبته، وكان في استقباله مئات من أنصاره المبتهجين والهتافات.

ولوح الرجل البالغ من العمر 88 عاما من النافذة المفتوحة لسيارة ليموزين عندما اقتربت من الفندق الذي يقيم فيه في مانهاتن. وسار ببطء إلى المدخل بمساعدة اثنين من مساعديه.

وفر الدالاي لاما إلى الهند عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في التبت. والدالاي لاما حائز على جائزة نوبل للسلام ويعاني من مشكلات صحية منذ أعوام.

ومن غير الواضح ما إذا كان الدالاي لاما، الذي تعتبره بكين انفصاليا خطيرا، سيلتقي بأي مسؤولين أمريكيين خلال رحلته. ويقول إنه لا يسعى إلى استقلال التبت.

والتقت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكيين بالدالاي لاما في الهند الأسبوع الماضي، وقالوا إنهم لن يسمحوا للصين بالتأثير على اختيار خليفته. ويريدون دفع بكين إلى استئناف المحادثات مع زعماء التبت، المتوقفة منذ عام 2010.

    المصدر :
  • رويترز

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