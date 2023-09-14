الدبيبة: إنقاذ أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين في سيول ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، الخميس إن فرق الإنقاذ عثرت على أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين جراء السيول المدمرة.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس، “بعد عودة شبكة الاتصالات إلى درنة، فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل من مناطق باب طبرق وحي الزهور وشيحة الشرقية الأكثر تضررا من السيول”.

وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسامات السياسية في البلاد التي تشهد حربا من حين لآخر مع عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.

وتتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب، بينما تعمل حكومة موازية في الشرق الذي تقع فيه مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات.