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الدبيبة لليبيّين: هذا "عام الانتخابات ووحدة المؤسسات"

منذ 15 دقيقة
عبد الحميد الدبيبة

عبد الحميد الدبيبة

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أنّ حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن هذا العام سيكون “عام الانتخابات ووحدة المؤسسات”.

الدبيبة حذر في كلمة بثتها منصة (حكومتنا) التابعة للوحدة، من أن هناك ما وصفها بأنها “محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي”.

كما أضاف “لن ندخر جهدًا في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك”.

يذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

فيما يقود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جهودًا كبيرة لدفع قادة البلاد إلى الحوار ووضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات، حيث ناشد الأطراف كافة لجعل عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد.

 

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