الدبيبة ينفي عقد أي صفقة لتغيير إدارة مؤسسة النفط الليبية

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عقد أي صفقة في عملية تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، والاستعاظة عنه بفرحات بن قدارة.

جاء ذلك ردا على الأنباء التي تم تداولها بشأن إمكانية أن يكون القرار قد تم في إطار صفقة بين الدبيبة وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال الدبيبة في كلمة له على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الجديد، إن: ”بن قدارة رجل وطني وما يشاع عن وجود صفقة هو افتراء“، لافتا إلى أن ”تكليف رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله لم يكن قانونيًا“.

وتابع: ”تم الاتفاق على تكليف هذا المجلس الجديد مع جميع الأطراف ودون أي تدخلات من دول أجنبية كما يشاع“.

وكان الدبيبة أقال الأسبوع الماضي صنع الله، في خطوة أثارت مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة، خاصة أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق رفض قرار الإقالة.

وأضاف الدبيبة، خلال الاجتماع، أن ”من يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح للعودة إلى المناصب، لن يجد أمامه إلا القوة“.

وتابع الدبيبة أن ”قطاع النفط كان محتكرا من قبل عائلات، واليوم يجب أن يعود للمواطنين“، كاشفا عن ”اعتماد الحكومة ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط لمعالجة مشاكل الديون والتطوير“.

وبين الدبيبة أنه ”يجب تسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لتطوير قطاع النفط“، مشددا في معرض حديثه عن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، على أن ”الدول التي تستثمر في قطاع النفط في بلادنا هي الدول الصديقة“.

وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة النفط عن دخول إحدى الناقلات الإيطالية لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة.

وكان بن قدارة أعلن، أول أمس، عن انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، وبالتالي رفع حالة القوة القاهرة التي تم إعلانها بعد غلق المنشآت النفطية في وقت سابق؛ احتجاجا على حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي ترفض تسليم السلطة.