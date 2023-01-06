الدعم مستمر.. تنسيق أمريكي ألماني لإرسال مركبات قتالية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الألمانية إن الوزيرة كريستينه لامبرشت تحدثت مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن (الجمعة 6-1-2023) للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن لامبرشت بحثت مع أوستن الوضع الراهن في الحرب وكيفية التنسيق لمزيد من الدعم العسكري، وخصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي تعهدت برلين بتقديمها.

وقالت لامبرشت “مع حلفائنا، سنواصل دعم أوكرانيا في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق الوثيق”.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت أمس الخميس أنها ستزود أوكرانيا بناقلات جند مدرعة وبطارية صواريخ باتريوت، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جاء هذا الإعلان في وثيقة ألمانية أمريكية مشتركة، بعد أن تحدث المستشار أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي قرار ألمانيا بتزويد ناقلات الأفراد المدرعة من طراز Marder بعد أن قالت فرنسا إنها ستجري قريبًا محادثات مع أوكرانيا لترتيب تسليم مركبات قتالية مصفحة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا النوع من المركبات القتالية للجيش الأوكراني.