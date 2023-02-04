الدعم يتواصل.. البرتغال تتعهد بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، السبت، إن بلاده سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.

وأضاف كوستا أن البرتغال تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد من دبابات ليوبارد المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية.

وقال كوستا لوكالة لوسا للأنباء خلال زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى “نعمل حاليا على الاستغناء عن بعض دباباتنا… أعرف عدد الدبابات (التي سنرسلها إلى أوكرانيا)، لكن ذلك سيُعلن في الوقت المناسب”.

ولم يرد مكتب كوستا حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال قائد القوات المسلحة البرتغالية الأدميرال أنطونيو سيلفا ريبيرو الشهر الماضي إن بلاده لديها 37 دبابة من طراز ليوبارد 2 لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت على نطاق واسع بأن معظمها لا يصلح للعمل.

وذكر كوستا أن البرتغال تتواصل مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح الدبابات التي لا تعمل، معبرا عن أمله في تسليمها إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس آذار.

وقالت وزارة الدفاع إنها لن تعلق على “إمكانية تشغيل أنظمة الأسلحة والمعدات” لأسباب أمنية.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأسبوع الماضي أن البلاد ستستقبل من 120 إلى 140 دبابة من الغرب في “الموجة الأولى” من الدبابات المقدمة من تحالف يضم 12 دولة.

وحصلت أوكرانيا على تعهدات من الغرب بتزويدها بدبابات قتال رئيسية لمساعدتها على صد الغزو الروسي في ظل الجهود المضنية التي تبذلها موسكو لتحقيق تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا. (